Москва, 23 января 2020, 11:16 — REGNUM В Крыму могут празднично украсить автозаки, которые с комфортом доставят членов так называемого «меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прямиком в симферопольское СИЗО, уголовные дела на них давно заведены. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия»), комментируя объявленный экс-депутатом Верховной рады Рефатом Чубаровым «поход на Крым».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рефат Чубаров предложил провести «пеший марш на Крым», отметив, что акция станет сигналом международным организациям, которые якобы стремятся поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также не исключил силового сценария развития событий.
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