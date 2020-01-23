Москва, , 11:16 — REGNUM В Крыму могут празднично украсить автозаки, которые с комфортом доставят членов так называемого «меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прямиком в симферопольское СИЗО, уголовные дела на них давно заведены. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия»), комментируя объявленный экс-депутатом Верховной рады Рефатом Чубаровым «поход на Крым».

«Чубаров заявил, что пакует чемоданы и 2 мая выезжает в Крым. С якобы мирным маршем, который при этом каким-то образом не исключает силового прорыва на полуостров. Честно говоря, более оригинального способа попасть в российский Крым я не встречал. Думаю, к такому повороту событий мы готовы, для особо активных участников можем празднично украсить автозаки, которые с комфортом и мигалками доставят «почётных гостей» прямиком в симферопольское СИЗО. А там их уже готовы принять на покаяние с явкой с повинной, тем более что и уголовные дела на них давно заведены. Так что без внимания не останутся», — заявил Козенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рефат Чубаров предложил провести «пеший марш на Крым», отметив, что акция станет сигналом международным организациям, которые якобы стремятся поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также не исключил силового сценария развития событий.

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