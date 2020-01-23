Кампала, , 11:11 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени обвинил африканские страны в неспособности защитить Ливию от военной интервенции США и возглавляемой НАТО коалиции в марте 2011 года. Об этом передает ВВС Swahili.

В интервью корреспонденту ВВС Аллану Касуджа лидер Уганды заявил, что африканские страны должны были оказать военное сопротивление, чтобы «преподать урок» западным державам.

«Африканские страны не должны были позволять западным странам атаковать Ливию. Мы должны были вмешаться. Мы пытались [сделать это] дипломатически, но мы должны были вмешаться даже в военном отношении», — заявил Мусевени.

«Африка могла бы вмешаться и преподать этим людям (западным державам) урок … Ливия была африканской страной, на которую напали иностранные державы, мы должны были вмешаться», — добавил он.

Президент Мусевени также назвал «токенизмом» приглашение африканских государств на Берлинский саммит, который состоялся на прошлой неделе.

Напомним, что в саммите приняли участие президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.