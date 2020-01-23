Москва, , 11:03 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») предположила, как на самом деле пройдёт анонсированный участниками «меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «марш» на Крым — доедут до границы и «станут оттуда показывать фиги в сторону России». Об этом она заявила 23 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Похоже, нам пора закупать гречку, тушёнку и готовиться к осаде. Глава экстремистского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров обещает собрать крымских татар и пойти с боем на полуостров. «День Х» назначен на 2 мая. Первая шеренга воинов — члены меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их друзья с Запада. Ну, мы вас будем ждать. И после «великого» похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки и украсим их разноцветными шариками — мы так рады вас видеть!» — отметила депутат.

По её словам, на самом деле всё будет более прозаично:

«Чубаров со своей гоп-компанией (максимум 20 человек) доедут до границы с Крымом, заберутся на какой-нибудь бугор и станут оттуда показывать фиги в сторону России. А потом эти «герои» на камеру расскажут журналистам, как они всех победили. Всё, расходимся — цирк до нас не доедет… Советую «предводителю» Чубарову зайти к психологу перед своим походом. Ну, на всякий случай. Чтобы он опять не забыл русский язык, когда со мной встретится — как это было в прошлый раз», — напомнила Наталья Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Наталья Поклонская, будучи прокурором Крыма, лично вынесла предупреждение Рефату Чубарову о недопустимости ведения экстремистской деятельности на территории РФ.

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