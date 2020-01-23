Тбилиси, 23 января 2020, 10:55 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках рабочего визита в Израиль открыла в Иерусалиме новый офис почетного консульства. По информации пресс-службы президента Грузии, на торжественной церемонии присутствовали министр диаспоры Израиля и мэр Иерусалима.
Саломе Зурабишвили назвала очень знаменательным тот факт, что новый офис консульства открылся в Израиле в те дни, когда здесь проходит Всемирный форум памяти жертв Холокоста и лидеры разных стран вместе вспоминают события 75-летней давности.
Она поблагодарила почетного консула Грузии в Иерусалиме Йигаля Амеди за теплый прием и проделанную работу.