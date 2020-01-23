Ташкент, , 10:33 — REGNUM Президент Шавкат Мирзиёев 22 января подписал закон, согласно которому административное принуждение к труду, при рецидиве становится уголовно наказуемым преступлением, следует из нового закона.

«Административное принуждение к труду в какой-либо форме, за исключением случаев, предусмотренных законом, совершенное после применения административного взыскания за такое же деяние, наказывается штрафом от ста до ста пятидесяти базовых расчетных величин или лишением определенного права до двух лет либо исправительными работами до двух лет», говорится в законе.

Закон гласит, что то же действие, совершенное в отношении несовершеннолетнего после применения административного взыскания за такое же деяние, наказывается штрафом от ста пятидесяти до двухсот базовых расчетных величин или лишением определенного права до трех лет либо исправительными работами до трех лет.

Вместе с этим, принятие нового закона на практике ничего не означает, так как исполнение законодательства в Узбекистане игнорируется власть имущими.

К примеру, президент Узбекистана осенью прошлого года объявил мораторий на рубку деревьев в стране, однако она успешно продолжается. Деревья в городах Узбекистана. включая столицу республики, вырубаются для нужд местной мебельной промышленности. Этим незаконным бизнесом занимаются исполнительные органы на местах.