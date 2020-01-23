Тбилиси, , 09:53 — REGNUM Установленный законом порядок проведения выборов депутатов в парламент Грузии является идеальным, и его рано менять. Такое мнение высказал мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе 22 января в эфире «Первого канала» грузинского телевидения.

Как рассказал глава столицы, ранее он был сторонником смены смешанной системы, когда часть депутатов избирается по мажоритарным округам, на пропорциональную, когда голосование происходит только по партийным спискам. Но Каладзе изменил мнение и теперь считает, что пока именно существующая схема может обеспечить стабильность в стране.

«Я думаю, что изменения должны произойти в 2024 году. Сегодня наш политический спектр не готов к проведению пропорциональных выборов в стране», — сказал мэр Тбилиси.

Он также дал рекомендацию тем, кто будет недоволен, если к выборам 2020 года выборная реформа не будет принята.

«Те, кто обиделись на такое решение, разумеется, будут иметь возможность прийти на выборы и зафиксировать свою обиду по отношению к партии «Грузинская мечта», — напомнил принципы демократии Каладзе.

На вопрос журналистов о том, какой будет реакция в обществе, если реформу не проведут в 2020 году, мэр Тбилиси ответил, что есть более серьезные проблемы.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиция требует от правящей партии установить пропорциональную схему парламентских выборов до того, как они пройдут в 2020 году. Считается, что в этом случае «Грузинская мечта» получит меньше мест в парламенте. Изменение схемы выборов предусмотрено конституцией Грузии, но там оговорено, что это должно произойти к 2024 году.

Оппозиция упорно добивается выборной реформы до выборов 2020 года, и партия власти пытается найти компромисс.

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