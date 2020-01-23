Берн, , 08:30 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани встретился с президентом США Дональдом Трампом, об этом 22 января сообщает Kurdistan.ru.

Встреча произошла на полях саммита Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе и продолжалась около 40 минут.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности, события в Ираке и в регионе Ближнего Востока. Значительная часть времени была уделена двусторонним отношениям.

Напомним, иракские курды являются близкими союзниками США, что обусловлено поддержкой Вашингтона на протяжении многих десятилетий. После вторжения Соединенных Штатов в Ирак курды обрели широкую автономию в рамках государства.

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