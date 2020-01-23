Москва, 23 января 2020, 07:05 — REGNUM Все, что пока делает президент Владимир Путин со сменой правительства и конституционной реформой, — это лишь знаки, которые пока не имеют никакого реального воплощения в стратегии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По словам Кургиняна, он с радостью бы жил в метафорическом доме, под которым подразумевается Россия, где достаточно лишь косметического ремонта. И пусть бы им занимался президент Владимир Путин. Но, глядя на то, в каком положении находится нынешняя России, совершенно ясно, что этим не отделаться.
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