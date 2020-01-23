Москва, 23 января 2020, 06:42 — REGNUM Свою надежду на то, что новое Правительство покончит с бесконечным круговоротом реформ и потоком законодательных инициатив выразил декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По его словам, он ждет только одного — когда прекратятся бесконечные реформы и ответственные за свое ведомство министры сообщат, что в их отрасли реформы закончены. Он также добавил, что пора прекратить плодить законы, которые как с конвейера выпускает Госдума по предложению Правительства.