Москва, , 06:42 — REGNUM Свою надежду на то, что новое Правительство покончит с бесконечным круговоротом реформ и потоком законодательных инициатив выразил декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Все-таки невозможно постоянно жить в ремонте… Сделал капитальный ремонт, либо построил рядом новый дом, переселись туда и 20 лет живи с косметическими реформами. Мы последние… если брать с 1991 года последние тридцать, фактически, лет живем в постоянном переходе, как бомжи. Потому что в переходе живут бомжи… людям это надоело», — заявил Третьяков.

По его словам, он ждет только одного — когда прекратятся бесконечные реформы и ответственные за свое ведомство министры сообщат, что в их отрасли реформы закончены. Он также добавил, что пора прекратить плодить законы, которые как с конвейера выпускает Госдума по предложению Правительства.