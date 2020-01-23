Вашингтон, , 02:54 — REGNUM Китай не отреагировал оперативно на вспышку заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, заявил высокопоставленный чиновник Госдепа США на брифинге для журналистов.

«Факты таковы, что, похоже, это происходило уже какое-то время без каких-либо однозначных заявлений властей», — заявил он.

Представитель Госдепа США также поблагодарил Китай за предоставление ДНК нового вируса и выразил надежду, что Пекин осознает всю серьезность ситуации. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты рассчитывают на оптимистичное решение проблемы с новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января президент США Дональд Трамп заявил о наличии у Вашингтона планов по сдерживанию распространения коронавируса на территорию Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что план «уже реализуется очень хорошо».

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