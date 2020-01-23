Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Американская инвестиционная компания Black Rock считает, что перераспределению финансовых потоков в мире может быть вызвано климатическим кризисом.

По мнению специалистов компании, потепление климата — это долгосрочный риск, который пока не осознается инвесторами, но близок тот день, когда им придется пересмотреть приоритеты. Ведь по прогнозам экологов из-за климатических изменений убытки понесут целые страны, особенно это касается Австралии и стран Юго-Восточной Азии.

Исполнительный директор Black Rock Ларри Финк (Larry Fink) считает, что на сегодняшний день климат стал определяющим фактором в идентификации долгосрочных перспектив крупной компании, о чем и написал в ежегодном обращении к исполнительным директорам крупных компаний, являющихся клиентами Black Rock. «Я считаю, мы на пороге фундаментальных изменений в финансах», — отметил он.

Black Rock отводит инвесторам роль индикатора необратимых изменений климата. Именно через движение финансовых потоков эксперты и аналитики смогут понять, что с планетой что-то не так. В компании ожидают перераспределение мирового капитала в ближайшее время.

Инвесторы стали относить климатический риск к инвестиционным видам риска. На фоне разгула «зеленых финансов» по планете портфели инвестиций, учитывающие вопросы климата, обеспечивают лучшую доходность, хотя за ними, как правило не стоит ничего, кроме спекулятивного словосочетания, вызванного всеобщим брожением умов вокруг якобы неизбежной экологической катастрофы.

России бояться нечего, рассуждают в Black Rock. Наша страна, наряду с Канадой и скандинавскими государствами, находится в числе счастливчиков, которые только выиграют от глобального потепления. Речь идет, в первую очередь, об освоении Арктики и её нефтеносного шельфа.

Тема взаимосвязи климата и финансов остро поднимается в США не первый раз. В июне 2019 года Комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Ростин Бехнам заявил, что изменение климата может угрожать мировым финансовым рынкам.

Black Rock редко упоминается в российских сводках финансовых новостей. Тем не менее эта фирма является крупнейшей инвестиционной компанией, под управлением которой находятся активы стоимостью не менее $4,6 трлн. Компания имеет отделения в более чем 100 странах мира и тесно связана с крупнейшими американскими и европейскими финансовыми регуляторами — Министерством финансов США, Федеральной резервной системой США, Европейским центральным банком. Black Rockя вляется мажоритарным акционером J. P. Morgan, Citigroup, Bank of America, Exxon Mobil, Chevron, Apple, McDonald’s и Nestle.

Читайте ранее в этом сюжете: Может ли Россия выбраться из плена климатического протекционизма? Часть 1