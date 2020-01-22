Бейрут, , 23:10 — REGNUM Семь человек из 52 пострадавших в ходе столкновений с полицией в Бейруте попали в больницу, сообщили 22 января в Ливанском обществе Красного Креста.

Пострадавшими являются участники протестов, которые начались в столице Ливана 21 января.

Напомним, протесты в Бейруте проходят против нового правительства, которым недовольны общины суннитов. Протестующие требуют отменить назначения нового правительства и создать переходное, распустить парламент и провести досрочные выборы.

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