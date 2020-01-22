Бишкек, , 21:13 — REGNUM Министерство труда и социального развития Киргизии вынесло на общественное обсуждение законопроект, предлагающий установить «гарантии равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин в правительстве». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В ведомстве отмечают, что наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в правительстве на уровне политических должностей — численность мужчин превышает численность женщин в более чем в 7 раз, а также на уровне специальных должностей — в 1,6 раза.

По этой причине минтруда предлагает прописать в законодательстве норму о том, что кандидат на должность премьер-министра должен вносить на рассмотрение парламента Киргизии проект состава правительства с учетом представительства не более 70% лиц одного пола.