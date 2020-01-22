, 20:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает недопустимым введение в стране какого-либо дополнительного института над главой государства. Об этом он заявил 22 января на встрече со студентами ведущих вузов, школьниками и преподавателями в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

В ходе мероприятия одна из студенток обратила внимание Путина на опыт Сингапура, где президент Ли Куан Ю покинул пост, но остался наставником.

По мнению Путина, в России подобные инициативы будут «подрывать институт президента».

«Думаю, что для нашей страны это неприменимо. У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать не что иное, как двоевластие», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что для России это может стать «абсолютно губительной ситуацией».