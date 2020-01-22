Сочи, Краснодарский край, , 20:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что бывший министр культуры России Владимир Мединский, который не вошел в состав нового правительства Михаила Мишустина, без работы не останется. Об этом глава государства сказал сегодня, 22 января, на встрече со студентами образовательного центра «Сириус».

Речь зашла о ликвидации Центра русского фольклора. Глава государства отметил, что если что-то ликвидируется, это, конечно, вызывает озабоченность, но наверняка были какие-то резоны при решении данного вопроса. Он обещал выяснить, в чем там дело и отметил, что новый министр культуры России Ольга Любимова «услышит, о чем мы говорим, наверняка».

Также Путин отметил, что попросит министра Любимову и бывшего министра культуры Владимира Мединского заняться вопросами русского фольклора.

«Бывший министр тоже без работы не останется, ему будет чем заниматься, он будет в этой сфере трудиться, я с ним тоже поговорю на эту тему», — сказал президент России.