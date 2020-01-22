Москва, , 19:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сократит свой визит в Израиль с двух до одного дня из-за ситуации с российским правительством, которое недавно было обновлено. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Раньше визит планировался двухдневный, но в связи с ситуацией с обновлением нашего правительства мы сократили эту поездку, сделав ее в один день», — рассказал журналистам Ушаков.

Он отметил, что израильская сторона отнеслась к этому с пониманием.

Напомним, что Путин прибудет в Израиль 23 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Израиле Владимир Путин может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев уже просил Кремль о такой встрече.