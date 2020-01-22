Вильнюс, , 18:09 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 22 января, во время круглого стола «Неформальной группы мировых экономических лидеров» в рамках экономического форума в Давосе в своей речи сконцентрировался на «угрозах со стороны России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гитанас Науседа Lrp.lt

По его словам, они проявляются в «виде кибернетических, информационных атак и манипуляции историческими фактами». «Европейский союз смело и решительно выступил против изменения климата, и мы надеемся на такие же решительные шаги по противодействию российской угрозе», — цитирует слова Науседы его пресс-служба.

По его словам, «страны — члены Европейского союза не должны проявлять терпимость к тем, кто пренебрегает принципами верховенства международного права, поддержания мира и суверенного равенства государств».