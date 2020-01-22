Сочи, Краснодарский край, , 18:04 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин прибыл в Сочи с рабочей поездкой вечером 22 января. О прибытии президента сообщил ТАСС.

В программе поездки президента — посещение образовательного центра «Сириус». В преддверии Дня российского студенчества, который отмечается 25 января, Владимир Путин проведёт встречу со студентами ведущих отечественных университетов, а также с их преподавателями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня глава государства уже успел побывать в Усмани Липецкой области, где провёл встречу с представителями общественности.