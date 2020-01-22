Тбилиси, , 18:02 — REGNUM

Режим Бидзины Иванишвили — это главная угроза свободе, западному выбору и экономическому благоденствию Грузии, а потому все оппозиционные партии должны сконцентрироваться на выполнении национальной задачи — отстранении Иванишвили от власти. Заявление такого содержания 22 января опубликовала партия «Европейская Грузия», которую учредили бывшие соратники экс-президента Михаила Саакашвили, отделившись от его партии «Единое национальное движение» после неудачных парламентских выборов 2016 года.

Сегодня они вновь призывают рассеянных по оппозиционному полю бывших соратников к объединению и концентрации на главной политической задаче.

Подчеркивая узловое значение проведения парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе и называя данное Бидзиной Иванишвили на фоне проходивших в Тбилиси летом прошлого год акций протеста заслугой активности и смелости грузинского общества, «Европейская Грузия» констатирует, что пока пропорциональных выборов достичь не удалось и Бидзина Иванишвили данного народу обещания не выполнил.

«Естественно, что в этом контексте больше ответственности возлагается на тех, кто имеет больше политического веса. Мы призываем всех сконцентрироваться на национальной задаче — отстранении Иванишвили от власти. В условиях дальнейшей конкуренции существующие м между партиями ценностные и стратегические различия станут естественной и обязательной частью публичных дискуссий», — взывают к остальной оппозиции лидеры «Европейской Грузии».