Рига, , 17:40 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш неожиданно согласился с предложением министра внутренних дел страны Сандиса Гиргенса и утвердил проведение конкурса на должность начальника Госполиции. Это распоряжение глава правительства подписал 21 января. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Государственной канцелярии.

По данным журналистов, Кариньш поддержал позицию министра внутренних дел страны, что процедура выбора начальника Госполиции должна быть прозрачна и понятна обществу. Ответственным за проведение конкурса назначен Гиргенс.

Как передавало ИА REGNUM, вакансия на один из высших постов в системе МВД Латвии образовалась после ухода в отставку прежнего начальника Интса Кюзинса, занимавшего эту должность с 2011 года. Причиной отставки Кюзиса послужил его конфликт с министром.