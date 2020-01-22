Москва, , 17:36 — REGNUM Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 января заявил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский на заседании экспертного клуба «Регион» по теме «Эффективность управления и специфика нацпроектов в регионах» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Мы рассуждали о волне молодых технократов и позитивно оценивали этот процесс. Но это было год-два назад. Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда количество новых глав регионов постоянно растёт, но наряду с этим растут и различия между самими этими главами. И по происхождению, и по опыту, и, как уже показывает наше исследование, по эффективности управления», — заявил Туровский.

В этот раз вскрылась серьёзная проблема, связанная с заменами глав в республиках.

«Именно в республиках мы увидели, что в случаях Калмыкии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, отчасти в Республике Алтай ситуация после замен коренным образом не улучшается, а в некоторых случаях и ухудшается», — подчеркнул он.

«Для этого есть, конечно, и свои объективные причины, поскольку сложно найти нового главу республики. Если это внешний человек, у него будут свои проблемы с элитами. Если это внутренний человек, то сложно найти компетентного и не коррумпированного человека. Потому в самом деле замена глав в республиках — процесс очень болезненный. Наше исследование показывает, что здесь на самом деле пока найти какой-то идеальный типаж нового руководителя для национальной республики оказывается делом сложным», — пояснил он.

Согласно рейтингу АПЭК, между регионами сохраняется значительная дифференциация. В сфере здравоохранения возрастает число регионов с менее 30 врачами на 10 тыс. жителей. Среди них Курганская область, Калужская, Владимирская, Новгородская, Вологодская, Тульская области и другие. При этом низкие показатели в Калужской и Свердловской области удивительны, поскольку это регионы с высоким уровнем экономического развития.

Динамика региональных расходов на общее образование также неблагоприятна — рост показал 21 регион вместо 59 в прошлом году.