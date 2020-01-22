Москва, , 17:18 — REGNUM Президенту РФ Владимиру Путину хочется выяснить, что думает народ по поводу предстоящих больших изменений в жизни страны, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 22 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя визит главы государства в Усмань (Липецкая область).

«Произошли большие изменения в стране. Они глобальные. И мне кажется, что Владимир Владимирович хочет посмотреть, как народ на это отреагирует. Не для того, чтобы ему кто-то доложил, а приехать самому в небольшой город для того, чтобы пообщаться с людьми напрямую и спросить у них, что они думают по поводу этих изменений. По поводу Конституции, по поводу всех социальных моментов. По поводу смены правительства и посмотреть на их реакцию, — сказал Журавлев. — Путин всегда так делает — приходит и смотрит, как реагирует народ. И это очень правильно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин встретился с представителями общественности в Липецкой области.