Вильнюс, , 16:51 — REGNUM Вместо президента Литвы Гитанаса Науседы в памятных мероприятиях о жертвах Холокоста в Израиле 23 января примет участие председатель парламента Литвы Викторас Пранцкетис, который сегодня, 22 января в эфире литовской радиостанции Žinių radijas рассказал о своей повестки во время визита.

Викторас Пранцкетис Lrs.lt

По его словам, из-за резкой смены плана и решения президента вместо Израиля посетить Польшу, он ещё до конца не ознакомился с расписанием мероприятий, однако уже продумано, с кем встречаться. «Поскольку руководители стран будут в отдельном помещении, то мы обсудили, с кем необходимо встретиться, кому пожать руку. Там будет участвовать и президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ИА REGNUM), из Латвии Инара Мурниеце (председатель парламента Латвии — прим. ИА REGNUM) — это та группа людей, с которыми мы можем быть вместе», — сказал Пранцкетис.

На вопрос о президенте России Владимире Путине, из-за которого, как предполагают в литовских СМИ, Науседа и отказался ехать в Израиль, Пранцкетис заявил:

«Мы должны вести себя по протоколу, правильно. Посоветовали и я просил, чтобы было сделано как-то так, чтобы в близком окружении оказаться не пришлось».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вместо поездки в Израиль 23 января Науседа отправится в Польшу, где 27 января будет участвовать в торжествах по случаю 75-летия освобождения концентрационного лагеря и лагеря смерти Освенцима.

В Литве Холокост носил самый жестокий характер — было убито около 95% литовских евреев, порядка 200 тыс. человек, а расправы начались руками литовцев ещё до прихода фашистов в страну.

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