Магас, , 15:48 — REGNUM Новое кадровое решение президента РФ в отношении Юрия Чайки демонстрирует особое отношение Владимира Путина к Северному Кавказу. Такое мнение высказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Данным кадровым решением глава государства еще раз подтвердил стратегическое значение СКФО для всей страны», — цитирует Калиматова интернет-газета «Ингушетия».

По мнению руководителя республики, который лично знаком с Юрием Чайкой, так как долгие годы работал в системе органов прокуратуры, с назначением экс-генпрокурора полпредом в СКФО улучшится ситуация с соблюдением законности и порядка.

Кроме того, Калиматов связывает с назначением Чайки решение задач социально-экономического развития Ингушетии, в том числе проблемы безработицы. Он также уверен, что это назначение будет способствовать «консолидации общества на Северном Кавказе».