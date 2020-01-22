Москва, , 15:44 — REGNUM Депутат Госдумы Олег Николаев («Справедливая Россия») возглавил комитет Госдумы по делам национальностей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 января, соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента.

Таким образом, он занял пост, который занимал депутат Госдумы от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.

Ротация произошла в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Леонида Левина («Справедливая Россия») в связи с переходом на работу в правительство РФ на должность замглавы аппарата правительства.

Левин возглавлял комитет Госдумы по информполитике, его пост занял депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн.

По итогам консультаций фракций было принято решение об изменениях в «квотах».

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