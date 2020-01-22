Москва, , 14:51 — REGNUM В России идёт процесс модернизации Национального центра управления обороной страны. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор АО «РТИ» Павел Лаптаев.

АО «РТИ» заключило большой контракт на развитие специального программного обеспечения для центра. Планируется использовать и технологии искусственного интеллекта. Однако российские военные не собираются передавать принятие решений искусственному интеллекту. Роль ИИ будет заключаться в оказании помощи в принятии решений: сбор и подача всей необходимой информации, чтобы чётко понимать наличие сил и средств, состояние обстановки в воинских частях.

Вторым направлением модернизации центра является прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Речь идёт о построении прогнозов по наводнениям и пожарам, основываясь на ретроспективных данных. Достижения по этому вопросу помогут ускорить мобилизацию сил и средств МЧС, Росгвардии и Минобороны в конкретных местах.

Решает АО «РТИ» и вопросы кибербезопасности Национального центра управления обороной. На этом направлении идёт работа по переводу на отечественное программное обеспечение, отечественные процессоры и отечественные системы. Так значительно повышается защищённость, киберустойчивость систем центра и сохранность данных.

По словам гендиректора АО «РТИ», доля импортных электрорадиоизделий в общем объёме российских радиолокационных станции на сегодняшний день составляет не более 25−30%. Проводятся мероприятия по снижению этой доли.