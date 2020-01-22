Киев, , 14:46 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко придёт на допрос в государственное бюро расследований (ГБР) 24 января. Об этом он заявил во время памятных мероприятий в честь первых протестующих, убитых на Майдане Независимости в 2014 году.

Порошенко рассказал, что 21 января он не должен был приходить в ГБР, поскольку на это число не было повестки.

«Я вчера и не должен был приходить, ибо я твёрдо должен обеспечить, чтобы были соблюдены законы и Уголовно-процессуальный кодекс, и не дать возможности создать никакого прецедента», — заявил он.

Политик также прокомментировал уголовные дела, заведённые против него:

«Все дела — моряки, Минские соглашения, национализация «Приватбанка», доказательство о контрнаступлении и «освобождении» двух третей «оккупированного» Донбасса, судебная реформа — все дела, дела исключительно политические», — считает Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник отделения центрального аппарата ГБР Олег Корецкий заявил, что ведомство готовится к принудительной доставки Порошенко на допрос, поскольку он проигнорировал уже более 20 повесток.

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