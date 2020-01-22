Киев, 22 января 2020, 14:46 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко придёт на допрос в государственное бюро расследований (ГБР) 24 января. Об этом он заявил во время памятных мероприятий в честь первых протестующих, убитых на Майдане Независимости в 2014 году.
Порошенко рассказал, что 21 января он не должен был приходить в ГБР, поскольку на это число не было повестки.
Политик также прокомментировал уголовные дела, заведённые против него:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник отделения центрального аппарата ГБР Олег Корецкий заявил, что ведомство готовится к принудительной доставки Порошенко на допрос, поскольку он проигнорировал уже более 20 повесток.
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