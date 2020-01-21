Киев, , 13:07 — REGNUM Экс-президента Украины Петра Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, заявил начальник отделения центрального аппарата ГБР Олег Корецкий, сообщило 21 января издание Strana.ua.

Чиновник озвучил данную возможность, беседуя с журналистами у здания ГБР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко вновь проигнорировал повестку на допрос, после чего в пресс-службе ГБР заявили о возможности его принудительной доставки.

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