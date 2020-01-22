Москва, , 13:41 — REGNUM Встреча вице-премьера Юрия Борисова и министра энергетики Александра Новака с коллективом министерства состоялась 22 января. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Борисов отметил значительный вклад в экономику России, который продолжает вносить топливно-энергетический комплекс. ТЭК занимает около 25% ВВП.

«Весомый вклад в этот процесс может внести синергия отраслей ТЭК и промышленности», — добавил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в структуре нового правительства РФ, объявленной 21 января, Новак и Борисов сохранили прежние позиции. Вице-премьер Борисов курирует ТЭК. Новак продолжает руководить министерством, которое он возглавил в 2012 году.