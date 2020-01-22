Лондон, , 13:22 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени и глава Руанды Поль Кагаме проведут переговоры по разрешению пограничного конфликта в кулуарах британско-африканского инвестиционного саммита в Лондоне. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, стороны обсудят конкретные шаги, которые должны быть предприняты для укрепления взаимоотношений Уганды и Руанды.

Как отмечают журналисты, переговоры станут первой очной встречей лидеров двух стран с августа 2019 года, когда они подписали меморандум о взаимопонимании в столице Анголы, Луанде. На встрече также присутствовали представители ДР Конго и Анголы, которые выступили в качестве посредников по разрешению конфликта между Руандой и Угандой.

В соответствии с меморандумом, стороны обязались уважать границы друг друга, а также отказаться от задержания граждан соседней страны. По итогам встречи в Анголе была также создана комиссия, наблюдающая за реализацией соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт начался с закрытия границы Руанды с Угандой в Гатуне в феврале 2019 года, что нарушило социальную и экономическую жизнь не только сообществ, живущих вокруг границы, но и состояние национальной торговли и свободу передвижения между двумя странами.

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