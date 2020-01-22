Бейрут, , 13:02 — REGNUM Демонстранты в столице Ливана, городе Бейрут перекрыли дороги после объявления состава нового правительства. Об этом 22 января сообщает Al Arabia.

Новым премьер-министром страны был назначен Хасан Диаб, кандидатуру которого поддержал президент страны Мишель Аун, а также «Хезболла».

Однако манифестанты были настроены иначе, что заставило их собраться возле здания парламента. Жители города осудили назначение нового правительства.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ливане продолжаются несколько месяцев. Поводом для выступления граждан стало повышение налогов правительством. Беспорядки привели к его отставке.

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