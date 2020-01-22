Москва, , 12:36 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожелал Леониду Левину («Справедливая Россия») удачи на новом месте работы, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«Мы надеемся, что с вашим участием аппарат правительства будет еще более эффективен, и вы свое профессиональное плечо подставите председателю правительства, потому что аппарат обеспечивает его деятельность главы правительства, деятельность правительства», — сказал Володин.

Левин со своей стороны заверил, что сохранит человеческие отношения с депутатами Госдумы — всеми фракциями.

«Мне всегда казалось, что вне зависимости от того, какую должность занимаешь или не занимаешь, надо оставаться приличным человеком, сохранять человеческие отношения, чему я стараюсь и надеюсь буду следовать и на новой должности», — сказал Левин.

Левин переходит на работу в правительство на должность заместителя председателя аппарата правительства. В связи с этим пост главы комитета Госдумы по информполитике остается вакантным. В Госдуме начались консультации по кандидатуре на эту должность, «квота» — у «Справедливой России».

Ранее источник в Госдуме сообщил корреспонденту ИА REGNUM о том, что Володин продвигает кандидатуру Александра Хинштейна («Единая Россия») на этот пост.

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