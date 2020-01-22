Москва, , 12:34 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров намеревается провести в Москве 24 января встречу со специальным посланником генсека ООН по Сирии Гейером Педерсоном. Об этом 22 января сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Встреча Лаврова с Педерсеном запланирована», — цитирует ТАСС представителя российского МИД в ответ на просьбу дать комментарий по поводу возможности такой встречи.

Напомним, 21 января официальный представитель МИД России Мария Захарова написала на своей странице в соцсети Facebook, что заявление госсекретаря США Майка Помпео о намерении добиться смены власти в Венесуэле прямо подтверждает американскую политику вмешательства в дела других государств.