Москва, , 11:36 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно документу, предельная численность работников аппарата правительства РФ устанавливается в количестве 1545 единиц. Руководителю аппарата разрешается иметь 11 заместителей, в том числе одного первого заместителя.

Вице-премьеру, руководителю аппарата Дмитрию Григоренко поручено утвердить вопросы, входящие в сферы ведения структурных подразделений аппарата правительства РФ, а также штатную численность и структуру соответствующих подразделений. Высвобождаемые работники аппарата правительства России будут обеспечены гарантиями и компенсациями, предусмотренными законодательством РФ, говорится в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин назначил заместителями руководителя аппарата правительства Светлану Андрющенко, Ольгу Кривонос, Леонида Левина, Наталью Савину, Эльмиру Тагирову, Илью Трунина, Алексея Уварова, Ольгу Чепурину, Игоря Шевченко.