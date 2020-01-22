Джакарта, , 11:36 — REGNUM Доклад об идентичности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который был предложен Индонезией в сентябре 2019 года, как ожидается, будет принят главами стран-членов АСЕАН в конце 2020 года, сообщает Antara.

«Этот доклад является результатом, который, как ожидается, будет принят главами государств в ноябре. Это инициатива Индонезии, как ожидается, будет поддержана всеми странами-членами АСЕАН», — заявил представитель МИД Индонезии Риаз Саеху в Джакарте.

В настоящее время Индонезия планирует провести консультации, пригласив всех председателей и заместителей председателей отраслевых органов АСЕАН.

«Доклад донесет до сознания жителей стран, что АСЕАН — это не просто политически сконструированное сообщество, но у нас много ценностей», — пояснил Риаз Саеху.

Напомним, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии провозгласила 2020 год годом идентичности АСЕАН, в течение которого страны-члены Ассоциации будут проводить мероприятия, которые распространены в различных областях, включая культуру, искусство, средства массовой информации, молодежные мероприятия и образование.