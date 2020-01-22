Москва, , 10:56 — REGNUM Новым руководителем Росреестра назначен Олег Скуфинский, который до этого находился на посту заместителя полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Соответствующее распоряжение 22 января пописал новый председатель правительства РФ Михаил Мишустин, его текст обнародован на сайте правительства.

«Назначить Скуфинского Олега Александровича руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», — говорится в опубликованном распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил пресс-секретарём Бориса Белякова, ранее работавшего руководителем пресс-службы Федеральной налоговой службы России.