Москва, , 10:30 — REGNUM Новый состав правительства России заметно менее либерален, чем прежний, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 22 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Новое правительство, судя по всему, заметно менее либерально, что лично меня весьма радует. Конечно, жаль, что ушли со своих постов Мединский и Васильева, но, насколько я могу судить по предыдущей работе Любимовой, она вряд ли намного меньше Мединского подходит на роль министра культуры, — сказал Вассерман. — А вот на место Васильевой назначен руководитель Рособрнадзора, на мой взгляд, излишне заформализовавший этот самый надзор. И я боюсь, что может произойти откат от того, что уже успела сделать Васильева, к предыдущему формату, когда образование рассматривается как услуга и соответственно строится таким образом, чтобы сделать поменьше, а получить за это побольше».

При этом Вассерман выразил надежду на то, что его впечатление о новом министре просвещения ошибочно и что «он формалист по должности, а не по душе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 21 января министром просвещения РФ был назначен Сергей Кравцов, который до этого являлся руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора).