Нур-Султан, , 09:43 — REGNUM Вопросы повышения эффективности государственных закупок обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель президиума национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Тимур Кулибаев, сообщили 22 января в пресс-службе главы государства.

Во время переговоров собеседники обсудили ситуацию в бизнес-секторе, проблемы предпринимательства, а также итоги работы НПП. Кулибаев отметил необходимость повышения доступности финансов для фермеров и сельских товаропроизводителей.

Токаев, в свою очередь, отметил, что все имеющиеся ресурсы необходимо направить на стимулирование деловой активности и развитие производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года Казахстан занял 25-ю строчку в рейтинге Doing Business. В правительстве республики считают, что это достижение повлияет на инвестиционную привлекательность страны.

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