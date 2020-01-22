Тбилиси, , 09:43 — REGNUM Визит министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в Тбилиси и его встреча с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили завершились подписанием соглашения о сотрудничестве в военной сфере. Об этом 21 января сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.

«После завершения встречи Ираклий Гарибашвили и Закир Гасанов оформили План двухстороннего сотрудничества на 2020 год», — говорится в сообщении от грузинского военного ведомства.

Отмечается, что подписанное соглашение поможет углубить отношения между двумя странами в оборонной сфере.

Стоит отметить, что Азербайджан занимает первое место по экспорту из Грузии. По итогам 2019 года стоимость экспортной продукции составила $499 млн. В Россию грузинских товаров в том году поступило на $497 млн.