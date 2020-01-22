Эрбиль, Ирак, , 09:22 — REGNUM Министр обороны Италии Лоренцо Герини посетил Иракский Курдистан с официальным визитом, об этом 22 января сообщает Kurdistan24.

Высокопоставленный чиновник провел встречу с министром пешмерга Шоришом Исмаэлем. Герини подтвердил свою поддержку иракским курдам, пообещав продолжить военную поддержку автономии.

За последнее время это уже второй визит министра обороны Италии в Эрбиль, прошлый визит пришелся на декабрь 2019 года. Герини поблагодарил курдов за их вклад в борьбу с терроризмом.

Читайте ранее в этом сюжете: Фонд Барзани выдал гуманитарную помощь 2 тыс. семей в иракском Мосуле