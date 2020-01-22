Барнаул, , 08:41 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM назначение на пост министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

«Для меня, как представителя медицинского сообщества, является важным, чтобы пост руководителя службой здравоохранения страны занимал именно врач. Из биографии Мурашко ясно, что он прошел трудный путь от интерна и простого врача до руководителя медицинских организаций и органов управления здравоохранением.

Плюсов новому министру добавляет его достижения как ученого. Здесь я полностью солидарен с мнением одного из известнейших врачей России академика Фёдора Углова, который ставил наличие ученых степеней и достижений в науке как непременное условие для занятия руководящей должности.

Думаю, вновь назначенному министру здравоохранения, несомненно, будет помогать в осуществлении новых обязанностей солидный опыт работы в контролирующей организации — Росздравнадзоре. По крайней мере, кому как не руководителю надзорной организации в сфере охраны здоровья наилучшим образом могут быть известны все проблемы и слабые места в отечественном здравоохранении.

Таким образом, Мурашко представляет собой со всех сторон подходящую кандидатуру и, безусловно, будет благосклонно принят российским медицинским сообществом», — пояснил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после отставки российского правительства, которая последовала вслед за оглашением послания Федеральному собранию президентом РФ Владимиром Путиным, прошла ровно неделя. И вот уже подписан указ и обнародованы персоналии новых глав министерств. Новым министром здравоохранения России с 21 января 2020 года стал экс-глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

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Все министры силового блока нового правительства (за исключением Минюста), сохранили свои посты.

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