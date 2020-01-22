Париж, 22 января 2020, 08:00 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился в Алжир, чтобы встретиться с президентом Абдельмаджидом Теббуном, премьер-министром и главой МИД Алжира, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
«Стороны обсудят региональные проблемы, и в частности ситуацию в Ливии и регионе Сахель», — говорится в заявлении МИД.
Ожидается, что Жан-Ив Ле Дриан подтвердит приверженность Франции тому, что все государства региона, особенно Алжир, являются частью международных усилий по выходу из кризиса в Ливии.
Стороны также обсудят перспективы двусторонних отношений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил с двухдневным визитом Саудовскую Аравию.
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