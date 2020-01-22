Вашингтон, , 07:14 — REGNUM На лечение в военный госпиталь в Ландштуль в Германии отправилась ещё одна группа военнослужащих США, попавших под ракетный удар Ирана по базе Айн-эль-Асад на территории Ирака 8 января. Об этом говорится в распространённом 21 января заявлении представителя Центрального командования Вооруженных сил США Билла Урбана.

«По мере того как продолжается оказание медицинской помощи и оценка последствий на месте, были выявлены новые военнослужащие, у которых имеются потенциальные травмы», — сказал Урбан.

По его словам, отправка пострадавших в Германию для обследования и оказания необходимой помощи в амбулаторных условиях является «дополнительной мерой предосторожности».

Сколько военнослужащих США, контуженных при ударе Ирана по базе Айн-эль-Асад, доставлены в Германию, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, командование ВС США признало, что во время ракетного удара по иракской военной базе Айн-Аль-Асад в западном Ираке пострадали несколько десятков военнослужащих США.

Также сообщалось, что отсутствие смертельных случаев было решающим фактором в решении президента США Дональда Трампа не обострять ситуацию дальше.

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