Якутск, , 05:38 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин перетряхнул, перетасовал политическую «колоду». Как и ожидалось, к дальневосточным чиновникам и министрам пока претензий нет — их оставили на местах. Интриги не случилось, и многие прогнозы не оправдались, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«Как ни сватали губернатора Приморья Олега Кожемяко разные эксперты в правительство РФ — этого не случилось. Как я предполагал, Трутнев, Шойгу и Козлов остались при своих должностях. Силовиков не стали менять по причине того, что ведомства эти довольно закрыты и консервативны, и к таким переменам стоит готовиться задолго.

В общем, скажу, что обновлённое правительство нацелено на решение внутренних проблем, связанных, прежде всего, с экономикой и пополнением бюджета. Последнее десятилетие ещё раз показало зависимость страны от цен на энергоносители, и это нужно менять.

Конечно, кардинальных перемен ожидать можно, но учитывая, что многие руководители остались на своих местах, то, скорее всего, это «переходное» правительство в период конституционной реформы. После выборов в Госдуму в 2021 году и формирования Совета Федерации с расширенными полномочиями, можно будет ожидать ещё одного сюрприза со сменой правительства», — резюмировал Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января 2020 года Владимир Путин подписал указ о назначении нового правительства РФ. Мнения экспертов разделились в персональных комментариях.