Москва, , 22:47 — REGNUM Новый состав правительства РФ, скорее всего, сохранит прежний экономический курс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Евгений Надоршин.

«Я не ожидаю от нового состава правительства существенных перемен в экономической политике. Основной вектор задан указами от 2019 года и национальными проектами. Дополнительные пожелания, высказанные во время послания Федеральному собранию, мало что меняют — корректная реализация мер по борьбе с бедностью должна была привести к схожим результатам», — сказал эксперт.

Также экономист выразил мнение, что новое правительство РФ тоже будут преследовать сложности, схожие с теми, с которыми сталкивалось и предыдущее. В частности, в рамках реализации национальных проектов средства тоже будут использованы не в полном объеме.

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