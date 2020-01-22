Каракас, , 04:11 — REGNUM Об обысках в своём офисе в Каракасе заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Об этом 21 января он написал на своей странице в Twitter.

«Трусливая диктатура! В то время как я нахожусь в поездке, объединяя поддержку, чтобы преодолеть трагедию, с которой сталкиваются венесуэльцы, они действуют без стыда: они похищают депутата Исмаэля Леона и обыскивают наш офис», — говорится в сообщении.

В комментарии к записи Гуайдо в Twitter, оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Делса Солорсано написала, в офисе Гуайдо незаконно находятся сотрудники Боливарианской службы национальной разведки SEBIN.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео 21 января заявил, что для смены венесуэльского режима выбрана стратегия, которая «работает фундаментально».

По его словам, работы предстоит ещё много, однако около пятидесяти стран уже признали законным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо.

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