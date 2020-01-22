Иерусалим, , 01:06 — REGNUM Военнослужащие израильской армии открыли огонь по палестинцам, которые в районе границы с сектором Газа бросили гранату, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Сообщается, что трое палестинцев проникли через забор безопасности в Израиль и бросили взрывное устройство в израильских военных. Солдаты открыли огонь на поражение.

«Солдаты открыли по ним огонь, было подтверждено попадание. Опасность для близлежащих израильских населенных пунктов отсутствует», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в районе границы Израиля и сектора Газа в результате взрыва погиб житель Палестины, еще один получил ранения. По предварительной версии, взрыв произошел из-за срабатывания мины, заложенной израильскими военными.

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