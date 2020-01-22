Москва, , 00:06 — REGNUM За каждым назначенным министром стоит определенный опыт. Те, кто перешел из прошлого состава Правительства, смог многого добиться, и это основная причина их переназначения. Такое мнение выразил заместитель председателя Государственной Думы (фракция «Единой России») Петр Толстой.

«За каждым из назначенных сегодня министров стоит определенный опыт. Те, кто перешел из прошлого состава Правительства, смогли многого добиться, и это основная причина их переназначения. Но хотелось бы остановиться на нескольких позициях. Я искренне рад тому, что на своих постах остались министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Кроме того, сохранение позиций силового блока — это гарантии безопасности нашей страны и граждан», — подчеркнул Петр Толстой.

Он также отметил, что назначенный на должность вице-премьера Марат Хуснуллин — профессионал, который смог выстроить достойную градостроительную политику в Москве.

«Марат Хуснуллин, ставший вице-премьером в новом Правительстве, — высококлассный управленец, который выстроил градостроительную политику в Москве таким образом, что люди сейчас получают новое жилье, переезжая из гнилых пятиэтажек по программе реновации. И это в значительной части именно его заслуга», — уточнил парламентарий.

По словам Петра Толстого, новому министру просвещения Сергею Кравцову в должности главы Рособрнадзора удалось привести в порядок систему высшего образования.

«Новый министр просвещения Сергей Кравцов — эффективный менеджер, который, занимая пост главы Рособрнадзора, навел порядок в сфере высшего образования, ликвидировав огромное число вузов, которые, по большому счету, торговали дипломами. Это ему сделать удалось, надеюсь, что теперь он сможет вернуть авторитет учителям и вдохнуть новую жизнь в традиционную систему образования», — уточнил парламентарий.

Петр Толстой также добавил, что уверен в успехе Ольги Любимовой на должности министра культуры.

«Ольга Любимова — моя коллега, замечательный человек и профессионал высочайшего класса. Уверен, что в Минкультуры все будет хорошо», — подчеркнул парламентарий.

В завершении Петр Толстой отметил, что прежнему составу Правительства удалось добиться многих изменений в стране.

«Прежнему же Правительству хочется сказать большое человеческое «Спасибо!», потому что в значительной степени именно благодаря их работе стали возможны многие положительные изменения в нашей стране», — заключил депутат.