Москва, , 23:14 — REGNUM Динамику работы новому правительству будет задавать тесное взаимодействие с регионами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

«Новому составу правительства предстоит более динамичная работа на основе той базы, которая была сформирована, несмотря на все сложности, предыдущим кабинетом министров. И эту динамику, на наш взгляд, задавать будет, в том числе, более оперативное и тесное взаимодействие с регионами, поскольку в министерствах востребован региональный опыт работы», — заявил Неверов.

Именно регионы реализуют нацпроекты, на местах видят проблемы, которые на федеральном уровне необходимо оперативно отрабатывать, пояснил он.

«Ведь задача этих проектов — улучшение качества жизни людей в каждом населенном пункте. И в этом смысле, серьезное обновление, которое произошло в правительстве — во многом и ответ на запросы со стороны общества», — заявил парламентарий.