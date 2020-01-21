Москва, , 22:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин 21 января назначил руководителем аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, который до этого момента занимал пост замглавы ФНС России (Федеральной налоговой службы).

Григоренко родился в 1978 в Нижневартовске (Тюменская область). В 2000 году окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по специальности «юриспруденция», а также Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности «финансы и кредит».

В 2000 году начал работать в налоговых органах в должности специалиста 1 категории в налоговой инспекции № 4 (Краснодар). В 2003 году назначен главным государственным налоговым инспектором Межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам № 2. В том же году стал главным государственным налоговым инспектором сводно-аналитического отдела Департамента налогообложения прибыли министерства Российской Федерации по налогам и сборам. С 2004 по 2006 год работал заместителем начальника аналитического отдела, начальник отдела налогообложения коммерческих организаций и налогового учета Управления налогообложения прибыли (дохода) Федеральной налоговой службы.

В 2006 году возглавил отдел администрирования налога на прибыль коммерческих организаций и налогового учета Управления администрирования налога на прибыль в ФНС.

В 2008 году назначен начальником отдела налога на прибыль и специальных налоговых режимов, заместитель начальника Управления налогообложения ФНС. В 2012 году был руководителем Управления налогообложения ФНС. В 2013 — начальник Управления налогообложения юридических лиц ФНС.

Пост заместителя главы налоговой службы занял в октябре 2013 года.

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.

По итогам 2018 года Григоренко задекларировал доход в размере 8,711 млн рублей. Его супруга не имела дохода в указанный период. Также в декларации записан несовершеннолетний ребенок.